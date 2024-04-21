Президент Швейцарии в письме призвала Путина к диалогу
Лидер Швейцарии Виола Амхерд написала письмо Путину
Президент Швейцарии Виола Амхерд обратилась с письменным посланием к российскому лидеру Владимиру Путину, пишет RT со ссылкой на издание Blick.
Как указано в публикации, Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и в адрес пострадавших от наводнений.
Источник Blick из Минобороны страны Фришкнехт утверждает, что послание стало «призывом к диалогу в трудные времена».
Фришкнехт добавил, что в письме не содержалось поздравлений российского лидера с переизбранием на пост главы государства.