Президент Швейцарии в письме призвала Путина к диалогу

сегодня в 22:35

Президент Швейцарии Виола Амхерд обратилась с письменным посланием к российскому лидеру Владимиру Путину, пишет RT со ссылкой на издание Blick.

Как указано в публикации, Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и в адрес пострадавших от наводнений.

Источник Blick из Минобороны страны Фришкнехт утверждает, что послание стало «призывом к диалогу в трудные времена».

Фришкнехт добавил, что в письме не содержалось поздравлений российского лидера с переизбранием на пост главы государства.