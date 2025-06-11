Президент Сербии не осудил СВО на саммите в Одессе

Президент Сербии Александр Вучич стал единственным участником саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», не подписавшим итоговый документ, сообщает РБК со ссылкой на сербский телеканал Pink.

Причиной отказа стали тезисы, осуждающие действия России и призывающие к ужесточению санкций. Вучич заявил, что подобные формулировки противоречат принципам внешней политики Сербии, которая стремится сохранять нейтралитет.

Несмотря на отказ поддержать антироссийские пункты заявления, Вучич подтвердил готовность Белграда участвовать в восстановлении украинских городов.

Этот визит стал для сербского лидера первым на Украине с момента начала полномасштабного конфликта. Сербия, хотя и осудила действия Москвы в ООН, так и не присоединилась к западным санкциям против России. Как подчеркивает Вучич, страна проводит «независимую политику», одновременно двигаясь к членству в Евросоюзе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно благодарил Сербию за гуманитарную поддержку. В декабре 2023 года он отмечал координацию усилий на пути в ЕС, что подчеркивает сложный, но прагматичный характер отношений между Киевом и Белградом.