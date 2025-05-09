Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль

Сербский лидер Александр Вучич прибыл в Московский Кремль для участия в мероприятиях в честь Дня Победы, сообщает SHOT .

Ранее Вучичу пришлось менять маршрут полета в РФ, потому что Латвия и Литва закрыли свое небо для его самолета.

Кроме того, в Кремле в пятницу утром уже встретили президента Казахстана, Киргизии, Монголии и других стран. Лидеры государств продолжают прибывать.

На Красной площади в 10 часов начнется парад Победы. В нем будут участвовать не только ВС РФ, но и зарубежные военные. Гости будут наблюдать за парадом с трибун. Военная техника уже выстраивается на Тверской.