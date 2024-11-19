Президент РФ Владимир Путин посетит Индию

сегодня в 15:02

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом, сообщает РИА Новости .

Официальный представитель Кремля отметил, что в скором времени Москва и Нью-Дели начнут подготовку поездки президента РФ.

Точную дату визита Песков не назвал. Сроки будут согласовываться.

По его словам, Москва придает большое значение предстоящей поездке Путина в Индию.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже дважды посетил Россию. Он приезжал в июле и октябре.