Президент РФ проведет переговоры с эмиром Катара 17 апреля

сегодня в 17:57

Российский президент Владимир Путин 17 апреля встретится с эмиром Государства Катар Тамимом Аль Тани, который приедет в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля .

Лидеры двух стран планируют обсудить актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях. В разговоре акцент будет сделан на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, несколько ключевых тем международной повестки.

Встреча Владимира Путина и Тамима Аль Тани пройдет в Москве.

В марте глава государства также провел телефонный разговор с эмиром Катара. Они обсудили наращивание инвестиционных связей.