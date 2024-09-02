Президент Путин провел урок «Разговора о важном» для школьников в Кызыле

Путин: ВС РФ сделают все, чтобы жизнь школьников приграничья стала прежней

Российский президент Владимир Путин прибыл в Кызыл, столицу Республики Тыва. Там он провел ряд важных встреч и заявил о том, что задача ВС РФ — сделать так, чтобы жизнь детей приграничья стала прежней, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин посетил новую СОШ № 20 имени Героев Отечества. Там глава государства организовал для детей урок «Разговор о важном».

Во время общения Путин поздравил детей с переездом в новую школу. Недавно построенное образовательное учреждение ему понравилось, поскольку выглядит современно и соответствует российским стандартам.

«Для Кызыла это очень серьезное учебное заведение», — отметил Путин.

Также российский лидер проверил оснащение школы. Он осмотрел классы, а также новый спортзал для учеников. В нем есть площадки, в том числе для занятий гимнастикой, дзюдо и самбо.

Помимо этого, российский президент отметил, что Россия предпримет действия для защиты школьников Курской, Белгородской и Брянской областей. Задача ВС РФ — сделать так, чтобы жизнь детей приграничья стала прежней.

Ранее Путин заявил, что в России есть свобода слова. Работа иностранных СМИ разрешена конституцией, если они не нарушают правила.