Президент Пезешкиан: Иран согласен, что у страны не должно быть ядерного оружия

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран согласен с заявлениями американского президента Дональда Трампа о недопустимости наличия у Тегерана ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Jazeera.

При этом он отметил, что обогащение урана на территории Ирана продолжится в рамках международного права.

«Трамп говорит, что Иран не должен владеть ядерным оружием, и мы тоже с этим согласны», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу со старшим советником Верховного руководителя Ирана Али Лариджани, который прибыл в Москву с особым поручением от аятоллы Али Хаменеи.

На переговорах в Кремле иранский представитель изложил позицию Тегерана по эскалации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.