Президент ОАЭ высказался о переговорах с Путиным на русском языке

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян после встречи с главой РФ Владимиром Путиным опубликовал пост в социальной сети Х на русском языке. Об этом сообщает « Коммерсант ».

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян указал в публикации, что ОАЭ стремится усиливать международное сотрудничество для преодоления мировых вызовов и достижения стабильности, мира, процветания. Политик добавил, что на встрече лидеры говорили про укрепление сотрудничества между двумя государствами.

Переговоры Путина и Мухаммед бен Заид Аль Нахайяна прошли 7 августа. Они длились более трех часов.

Ранее Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для переговоров с Трампом. При этом у России есть большое количество друзей, которые могут помочь в организации встречи с президентом США.