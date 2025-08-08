Президент Мексики отвергла возможность ударов США по наркокартелям
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что возможные военные операции Соединенных Штатов против латиноамериканских наркокартелей не затронут территорию страны, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву, разрешающую привлекать американскую армию для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями. Белый дом признал наркокартели из Латинской Америки террористическими организациями.
«Это (операция США против наркокартелей-ред.) не имеет отношения к мексиканской территории. Это касается их страны, не нашей территории», — ответила Шейбаум на соответствующий вопрос журналистов.
Мексиканский лидер подчеркнула, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в ситуацию в Мексике военными методами. Позиция Мехико была четко и неоднократно донесена до Вашингтона в ходе телефонных переговоров.
Шейбаум добавила, что Мексика готова к сотрудничеству с США в борьбе с наркокартелями, но не военными методами.