Президент Мексики отвергла возможность ударов США по наркокартелям

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что возможные военные операции Соединенных Штатов против латиноамериканских наркокартелей не затронут территорию страны, сообщает РИА Новости .

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву, разрешающую привлекать американскую армию для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями. Белый дом признал наркокартели из Латинской Америки террористическими организациями.

«Это (операция США против наркокартелей-ред.) не имеет отношения к мексиканской территории. Это касается их страны, не нашей территории», — ответила Шейбаум на соответствующий вопрос журналистов.

Мексиканский лидер подчеркнула, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в ситуацию в Мексике военными методами. Позиция Мехико была четко и неоднократно донесена до Вашингтона в ходе телефонных переговоров.

Шейбаум добавила, что Мексика готова к сотрудничеству с США в борьбе с наркокартелями, но не военными методами.