«США введут войска в другую страну». Трамп подписал секретный указ

Президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву, разрешающую привлекать американскую армию для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями, утверждает The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники. По данным газеты, указ разрешает в том числе вводить войска в другие страны, чтобы уничтожать картели.

Администрация Трампа признала наркокартели из Латинской Америки террористическими организациями. Его секретная директива, как узнала NYT, разрешает в том числе проводить «прямые военные операции» на море и за пределами США.

«Американские военные уже начали прорабатывать варианты того, как военные могут преследовать эти группировки», — цитирует издание источников, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными.

В США остро стоит проблема нелегального распространения опасного наркотика фентанила и других веществ. NYT отмечает, что новый указ Трамп также поднимает и юридические вопросы — будут ли де-юре считаться убийствами случаи, когда во время операций против картелей будут ликвидировать мирных жителей, не представляющих угрозы, но считающихся подозреваемыми.