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Президент Кубы Диас-Канель заявил о важности парада Победы в Москве

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в интервью RT , что парад Победы в Москве — важное мероприятие. Все чаще в мире пытаются уменьшить значение победы Красной армии в Великой Отечественной войне, поэтому и нужно проводить подобные события.

Диас-Канель добавил, что необходимо сделать все необходимое дабы заставить людей ощутить чувство гордости. Также их нужно замотивировать задуматься о нынешней ситуации.

Именно с этой целью кубинцы прибыли в Москву. Кубинский лидер также поблагодарил за приглашение президента России Владимира Путина.

Ранее Диас-Канель призвал весь мир благодарить Советский Союз и Красную армию. Глава Кубы поучаствует в торжественных мероприятиях в День Победы.