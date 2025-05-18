Президент Ирана Пезешкиан: Запад парализует, если поставки нефти прекратятся

сегодня в 17:09

Иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил, что западные государства будут парализованы, если прекратятся поставки энергоресурсов, главным образом — нефти, тогда Запад будет сталкивать государства Ближнего Востока друг с другом, сообщает РИА Новости .

«Они заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы по любой цене, которую они захотят, забрать нашу нефть», — подчеркнул Пезешкиан.

Он добавил, что также Запад будет давать взамен на черное золото оружие, чтобы страны Ближнего Востока могли воевать друг с другом.

Это заявление президент Ирана сделал на форуме «Тегеранский диалог», который проходит в стране.