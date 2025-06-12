Президент Ирана Пезешкиан поздравил Путина с Днем России

сегодня в 11:22

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России. Он выразил надежду на то, что страны расширят сотрудничество друг с другом, сообщает ТАСС .

Пезешкиан отметил, что отношения Москвы и Тегерана вышли на стратегический уровень. Он отметил, что сотрудничество двух стран принесет пользу обоим их народам.

Также Путина поздравил с Днем России премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер КНДР Ким Чен Ын и т.д.

В том числе ранее россиян с Днем России поздравил Госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что американцы поддерживают российский народ в его стремлении к светлому будущему.