Президент Индонезии прибыл в Петербург для переговоров с Путиным

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге состоялась встреча с президентом Индонезии Прабово Субианто. Он прилетел с официальным визитом, чтобы обсудить важные вопросы с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает газета «Петербургский дневник».

Вечером 18 июня индонезийского лидера у трапа самолёта встретил первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров. Визит Прабово Субианто связан не только с переговорами, но и с участием в Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщили в секретариате первого вице-премьера, программа визита включает встречу с президентом России. Напомним, что ПМЭФ продлится с 18 по 21 июня, а его ключевая тема в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее жители России рассказали, чего ждут от ПМЭФ. Только 8,75% россиян (каждый одиннадцатый респондент) намерены активно следить за программой форума.