Президент Индонезии посетит Россию

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Президент Индонезии Прабово Субианто планирует посетит Россию в 2025 году, сообщает РИА Новости .

Избранный глава государства Субианто летом прошлого года посещал Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

Инаугурация Субианто прошла в октябре 2024 года.

Ранее в Москве с официальным визитом побывал президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера.