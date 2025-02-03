Президент Индонезии посетит Россию
Президент Индонезии Прабово Субианто посетит Россию
Президент Индонезии Прабово Субианто планирует посетит Россию в 2025 году, сообщает РИА Новости.
Избранный глава государства Субианто летом прошлого года посещал Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Инаугурация Субианто прошла в октябре 2024 года.
Ранее в Москве с официальным визитом побывал президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера.