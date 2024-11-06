Президент Франции прокомментировал победу Трампа на выборах в США

Президент Франции Эммануэль Макрон в сети X заявил, что после победы Дональда Трампа на выборах в США Париж и Берлин намерены укрепить сотрудничество для создания «более единой, сильной и суверенной Европы», сообщает Газета.ru .

Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем по телефонному звонку.

Макрон подчеркнул, что в новом политическом контексте ключевой станет работа над защитой европейских интересов и ценностей при сохранении взаимодействия с Соединенными Штатами.

«В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», — заявил президент Франции.

Ранее сообщалось, что победу Дональда Трампа можно назвать исторической, так как впервые с XIX века экс-президент США, пропустив один срок, снова занимает Белый дом.