Победу Дональда Трампа можно назвать исторической, так как впервые с XIX века экс-президент США, пропустив один срок, снова занимает Белый дом. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Грибова.

Системность и поступательный подход в избирательной кампании Трампа оказались более выигрышными, чем эффект новизны и селебрити-повестка Харрис. Выборы войдут в историю еще и потому, что республиканцы набрали большинство в верхней палате Конгресса — Сенате.

«Успех Трампа можно трактовать по-разному, но в целом можно прийти к мнению, что американцы проголосовали реакционно. По этой же причине Байден в 2020 году выиграл выборы», — сказала Грибова.

Общий упадок экономики сказался на обывателе, а некомпетентность Харрис и провалы в политике Байдена — на решении коллегии выборщиков.

«Что касается украинского вопроса, администрация новоизбранного президента США будет перекладывать ответственность на Европу, в том числе вопрос финансовой поддержки. Украина обошлась США слишком дорого, а Трамп все-таки по натуре бизнесмен, поэтому его задачей является получение максимально возможной выгоды и минимизация издержек, коей, безусловно, стала для американского бюджета Украина», — добавила эксперт.

В целом можно спрогнозировать, что внешняя политика Трампа переориентируется на страны-партнеры России — Китай и Иран, так как именно они являются флагманом политики дедолларизации. Вместе с тем, Китай рассматривается как враг номер один для США в долгосрочной перспективе из-за быстрых темпов развития экономики.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, сумев набрать минимум 270 выборщиков. Республиканцу удалось одержать верх на голосовании как минимум в четырех «колеблющихся» штатах из семи, где шансы кандидатов оценивались как примерно равные.