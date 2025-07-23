Президент Франции Макрон подал в суд из-за слухов о трансгендерности* жены

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей женой Брижит подал судебный иск против американской консервативной ведущей подкастов Кэндис Оуэнс, которая, по мнению супругов, распространяет ложную информацию о том, что Брижит в прошлом была мужчиной, об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Оуэнс заявляла, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной с именем Жан-Мишель Трогне. Среди других выдумок, указанных в 218-страничном иске, были утверждения о родственных связях между супругами Макрон, а также странная теория о том, что французский лидер якобы является результатом экспериментов ЦРУ или какой-то программы контроля сознания. Президентская чета назвала все эти утверждения «клеветническими и надуманными вымыслами».

В итоге Макрон и его жена подали судебный иск в Делавэре и хотят, чтобы дело рассматривали присяжные. Они готовы приехать в США на процесс и требуют денежного штрафа. По американским законам им нужно будет доказать, что ложная информация распространялась намеренно, со злым умыслом.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон поникла после того, как проиграла суд по «трансгендерному»* делу. Она судилась с журналисткой Наташей Рей, которая опубликовала расследование с доказательствами, что жена французского президента была мужчиной.

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