Президент Финляндии признал нереальность идеальных условий для мира для Киева

Стубб: Финляндии нужно готовиться к «несправедливому» миру на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью финскому телеканалу заявил, что стране необходимо готовиться к компромиссному миру, поскольку все условия для «справедливого урегулирования», обсуждавшиеся последние четыре года, вряд ли будут выполнены, сообщает ТАСС

«Финны должны подготовиться к моменту, когда наступит мир и все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены», — сказал политик.

Он также отметил финансовые интересы США в украинских минеральных ресурсах, что влияет на подход Вашингтона к переговорам.

Ранее в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, включая территориальные вопросы, и договорились о продолжении контактов.

В США состоялись консультации с украинской делегацией, где рассматривались пути прекращения конфликта и долгосрочные решения в сферах экономики и безопасности.

