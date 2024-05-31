Президент Финляндии назвал законными удары западным оружием по России
В Финляндии поддержали право Киева на атаки России западными боеприпасами
Президент Финляндии Александер Стубб назвал законным атаки Киева по российским регионам полученным от западных стран вооружением, пишет ТАСС.
«До тех пор пока атаки будут осуществляться в рамках международного права, проблем нет», — отметил он.
Стубб также заявил, что Киев «защищается» и поэтому мысль о сдерживании ВСУ не состоятельна.
Ранее сообщалось, что США дадут указания Украине для ударов по целям в России американским оружием.