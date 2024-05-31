Президент Финляндии назвал законными удары западным оружием по России

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В Финляндии поддержали право Киева на атаки России западными боеприпасами

Президент Финляндии Александер Стубб назвал законным атаки Киева по российским регионам полученным от западных стран вооружением, пишет ТАСС .

«До тех пор пока атаки будут осуществляться в рамках международного права, проблем нет», — отметил он.

Стубб также заявил, что Киев «защищается» и поэтому мысль о сдерживании ВСУ не состоятельна.

Ранее сообщалось, что США дадут указания Украине для ударов по целям в России американским оружием.