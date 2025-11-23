Президент Бразилии заявил, что Мерцу не хватает политического опыта

Заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что его делегация с облегчением вернулась из Бразилии после климатической конференции, демонстрируют недостаток политической зрелости. Такое мнение выразил глава южноамериканского государства Луис Инасиу Лула да Силва, пишет ТАСС .

Мерц, после визита в бразильский Белен в начале ноября, заявил, что все члены его делегации испытали радость по возвращении домой. В ответ Лула да Силва предположил, что немецкий канцлер не смог оценить великолепие бразильской культуры, в особенности кулинарные традиции штата Пара.

«Я считаю, что это проблема политического опыта. В следующий раз, когда он приедет в Бразилию, думаю, что он ее полюбит», — заявил президент на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР.

В рамках саммита состоялась двусторонняя встреча между президентом Бразилии и канцлером Германии, на которой Мерцу удалось уладить возникшее недоразумение с бразильским лидером.

После краткого посещения климатического саммита ООН, канцлер Германии позволил себе нелестные отзывы о Белене. По информации телеканала CNN Brasil, полученной из анонимных источников, бразильское правительство восприняло заявления Мерца как резкие и надменные.

Ранее сообщалось, что по итогам саммита лидеры «Группы 20» приняли декларацию. Документ, опубликованный Кремлем, состоит из 17 разделов.

