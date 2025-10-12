Президент Белоруссии предположил будущее Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину высказал мнение о возможном исчезновении Украины как государства на фоне успешного продвижения российских войск.

«Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически, и это может привести к исчезновению Украины как государства», — заявил он.

Лукашенко также обратился к украинскому руководству с призывом к немедленным переговорам: «Зеленскому нужно сесть и договориться».

Белорусский лидер выразил обеспокоенность, что западные соседи Украины могут воспользоваться ситуацией для отторжения части ее территории.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отступлении ВСУ по всей линии фронта.