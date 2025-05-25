Президент Азербайджана Алиев: Баку продолжит помогать Киеву

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что и в дальнейшем Баку будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Киеву, сообщает ТАСС .

Об этом он сказал на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой, которая прошла в Баку.

Как отметили в пресс-службе Алиева, Сибига поблагодарил страну за оказанную Украине гумподдержку, отметив значимость проектов, которые реализуются при помощи Азербайджана.

В ходе встречи они обсудили, что страны будут неизменно поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга. Еще они рассмотрели перспективы сотрудничества в некоторых областях: это энергетика, возобновляемые источники энергии, транспорт, торговля и сельское хозяйство.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Ильхам Алиев не прилетит в Москву на День Победы.