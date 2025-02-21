Президент Аргентины подарил Илону Маску бензопилу

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Президент Аргентины Хавьер Милей подарил американскому миллиардеру Илону Маску бензопилу как символ их общей идеи о необходимости радикального сокращения госрасходов и борьбы с бюрократией, сообщает РИА Новости .

Он вручил необычный подарок американскому предпринимателю на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне

«Эта бензопила для борьбы с бюрократией!» — громко заявил президент Аргентины.

Ранее Маск выложил в соцсети Х список из ряда неоднозначных расходов правительства, которые запланировали еще во времена бывшего президента Джо Байдена. Например, 10 млн долларов хотели потратить на «добровольное медицинское обрезание мужчин в Мозамбике».