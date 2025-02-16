Маск выложил список странных расходов правительства США времен Байдена
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Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск выложил в соцсети Х список из ряда неоднозначных расходов правительства, которые запланировали еще во времена бывшего президента Джо Байдена. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Так, 10 млн долларов хотели потратить на «добровольное медицинское обрезание мужчин в Мозамбике», 40 млн - на центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 14 млн планировали потратить на улучшение госзакупок в Сербии.
1,5 млн долларов собирались направить на «доверие избирателей» на территории Либерии. Еще 14 млн планировали потратить на «социальную сплоченность» в Мали.
Помимо этого, 2,5 млн долларов собирались отправить на «инклюзивные демократии на юге Африки». 29 млн планировали потратить на «укрепление политического ландшафта в Бангладеш».
Ранее сообщалось, что работники ведомства DOGE вскрыли хранилище секретных документов USAID.