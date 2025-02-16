Маск выложил список странных расходов правительства США времен Байдена

сегодня в 09:24

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск выложил в соцсети Х список из ряда неоднозначных расходов правительства, которые запланировали еще во времена бывшего президента Джо Байдена. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Так, 10 млн долларов хотели потратить на «добровольное медицинское обрезание мужчин в Мозамбике», 40 млн - на центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 14 млн планировали потратить на улучшение госзакупок в Сербии.

1,5 млн долларов собирались направить на «доверие избирателей» на территории Либерии. Еще 14 млн планировали потратить на «социальную сплоченность» в Мали.

Помимо этого, 2,5 млн долларов собирались отправить на «инклюзивные демократии на юге Африки». 29 млн планировали потратить на «укрепление политического ландшафта в Бангладеш».

Ранее сообщалось, что работники ведомства DOGE вскрыли хранилище секретных документов USAID.