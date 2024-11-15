Президент Абхазии изменил свое решение об отставке

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Бжания отказался уйти в отставку с поста президента Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания изменил свое решение об отставке и отказался покинуть высший пост республики, сообщает ТАСС .

«Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде», — сказал Бжания в своем обращении к сторонникам.

Политик добавил, что его заместитель, члены правительства республики также продолжат работу.

Бжания призвал жителей Абхазии не поддаваться на провокации.

Политический кризис в республике продолжается несколько дней. Оппозиционеры устроили митинги протеста против ряда готовящихся решений в стране и взяли штурмом здание местного парламента. В числе требований манифестантов значилась и отставка президента Бжании. Глава государства сначала принял это условие.

В МИД России дали рекомендацию россиянам покинуть Абхазию и отказаться от посещения республики.