«Превратится в четвертый рейх»: политолог оценил перспективы выхода США из НАТО

Политолог Константин Блохин, комментируя законопроект о выходе США из НАТО, заявил, что для страны это очень опасно: Штаты могут превратиться в «четвертый рейх», сообщает Общественное Телевидение России .

«На мой взгляд, это будет европейский, некий такой „четвертый рейх“. Скорее всего, там быстрыми темпами будет усиливать свое влияние Германия, и так как она экономический центр Европы, она точно нарастит быстрыми темпами свое военное влияние», — сказал эксперт.

Ранее член палаты представителей конгресса от штата Кентукки Томас Масси представил проект, инициирующий выход Штатов из НАТО.

По его мнению, Североатлантический альянс представляет собой «пережиток эпохи холодной войны». Он выражает твердую уверенность в том, что Америке следует прекратить участие в военно-политическом блоке и перенаправить финансовые ресурсы на укрепление собственной обороноспособности, а не на поддержку «социалистических стран». Конгрессмен подчеркнул, что цели и задачи, которые преследовались при создании НАТО, утратили свою актуальность уже три десятилетия назад.

