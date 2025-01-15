Претендент на должность главы Пентагона пообещал бросить пить

Журналист и ветеран Пит Хегсет на слушаниях в американском Конгрессе пообещал отказаться от алкоголя, если возглавит Пентагон, сообщает РБК .

Сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно несколько раз спросила Хегсета о его отношении к алкоголю. По ее словам, в прессе много сообщений, что он зллоупотребляет спиртным.

В ответ Хегсет пообещал сенаторам-республиканцам, что бросит пить в случае назначения и покинет свой пост в случае нарушения обещания.

Ранее NBC News сообщала, что Хегсет во время работы на телеканале Fox News приходил с запахом алкоголя, но ни разу не срывал эфир. Newsweek приводит факты, что Хегсета приходилось «выносить» после мероприятий ветеранов.

Ранее Хегсет призвал закончить конфликт на Украине с выгодой для Киева.