Press TV: уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 оказались муляжами

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Уничтоженные Израилем иранские истребители F-14 оказались ложными целями, специально установленными в аэропорту Тегерана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Press TV.

«... атакованные цели являлись муляжами, установленными в международном аэропорту „Мехрабад“, — говорится в сообщении.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.

Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.