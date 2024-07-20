Пресс-секретарь президента Украины Никифоров: Трамп может приехать в страну

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может посетить страну. Об этом сообщает РИА Новости .

«Вчера во время разговора действительно обсуждалось, когда это должно произойти, и где это должно произойти», — отметил Никифоров.

По его словам, о точной дате и месте пока еще говорить преждевременно.

Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас Зеленский и Трамп ранее провели телефонный разговор, где согласились провести встречу.

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