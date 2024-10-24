Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала его заявление об участии в выборах

Пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт объяснила, что заявление Александра Лукашенко о намерении участвовать в выборах в 2025 году не стоит воспринимать как категорически положительное утверждение. Лидер страны сделает окончательный выбор лишь в случае, если получит поддержку своих сторонников, сообщает Life.ru .

«Президенту задали вопрос — он ответил. Причем ответ был не настолько однозначный. Он сказал: „Если сторонники скажут и ситуация в Беларуси так будет складываться“, то (президент — ред.) будет выдвигать свою кандидатуру», — добавила Эйсмонт.

Отвечая на вопрос о том, почему информация о потенциальном участии в президентских выборах была озвучена в России, а не в Белоруссии, пресс-секретарь отметила, что это всего лишь стечение обстоятельств.

По ее словам, пока они ехали в Казань, в палате представителей было принято важное решение. Президент и вся белорусская делегация узнали об этом только по прибытии. Российские журналисты задали вопрос, на который президент ответил, подчеркнула Эйсмонт, напомнив, что вопрос об однозначном участии все еще находится на стадии обсуждения.