Пресс-секретарь Байдена подготовила прессу к ответу на вопрос о его слабоумии
Белый дом опроверг информацию о деменции президента США
Белый дом опроверг информацию о деменции президента США Джо Байдена, пишет ТАСС.
У американского лидера нет болезни Альцгеймера или деменции, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, предупредив собравшуюся на брифинг прессу о своем заявлении на этот счет.
«У меня есть ответ для вас. Вы готовы? Это „нет“, — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее сообщалось о намерении Демократической партии США выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы 21 июля, несмотря на провальные дебаты с Дональдом Трампом.