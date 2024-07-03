Пресс-секретарь Байдена подготовила прессу к ответу на вопрос о его слабоумии

У американского лидера нет болезни Альцгеймера или деменции, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, предупредив собравшуюся на брифинг прессу о своем заявлении на этот счет.

«У меня есть ответ для вас. Вы готовы? Это „нет“, — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось о намерении Демократической партии США выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы 21 июля, несмотря на провальные дебаты с Дональдом Трампом.