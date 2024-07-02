Демократы не будут менять Байдена в президентской гонке

Руководство Демократической партии США может выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы 21 июля, пишет "КоммерсантЪ».

Национальный комитет Демократической партии примет процедурное решение 21 июля, сообщает Bloomberg, на которое ссылается издание.

«На заседаниях будут формализованы процедуры для голосования за кандидатуру господина Байдена», — следует из сообщения агентства.

Ранее Байден провел неубедительные дебаты с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые якобы стали поводом для смены лидера демократов для участия в выборах главы Белого дома.