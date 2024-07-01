Axios: демократы стали дистанцироваться от Байдена после провальных дебатов

Некоторые члены американской демократической партии начали дистанцироваться от нынешнего президента Джо Байдена после того, как он принял участие в теледебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом, пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.

В частности, речь идет о законодателях и кандидатах в «колеблющихся» округах посчитали нужным «отделить» свои избирательные кампании от Байдена. Один из таких анонимных демократов-конгрессменов сообщил об «отчаянных попытках» избежать встречи с президентом и даже его супругой.

«Я больше не хочу его здесь видеть», — сказал он.

Также крупные доноры партии, по его словам, пришли в ярость и требуют выхода Байдена из предвыборной гонки.

Еще один демократ из нижней палаты заявил об «истерике» коллег хозяина Белого дома, так как их перспективы избраться в конгресс на фоне влияния президента стремительно ухудшаются.

«Дистанцирование от непопулярного президента —хорошо зарекомендовавшая себя стратегия во время избирательных кампаний в конгресс, но уникальная политическая уязвимость Байдена как самого старого президента в истории придала этой динамике новое измерение», — подытожили авторы издания.