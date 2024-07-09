Преследования «Русофилов» начались в Болгарии

В Болгарии задержали главу общественного движения «Русофилы» Златомира Девленского. Также на допрос был вызван его заместитель Асен Асенов. Судя по всему, в стране начали проводить особенную кампанию против сторонников движения, пишет «Царьград» .

Причастность Девленского к разглашению гостайны, в чем его подозревает пловдивская прокуратура, вызывала сомнение его сторонников. Единомышленники общественника отметили, что у него не было возможности получить такую информацию, поскольку он трудился только на муниципальном уровне.

Также представители контрразведки вызвали на допрос и Асенова.

«Его не арестовали, но вызвали на допрос. Почему — мы узнаем. Но первоначально нужно выждать, будет официальное обвинение или не будет», — поделился почетный председатель движения «Русофилы».

В руководстве движения о случившихся инцидентах узнали постфактум. Соратники Девленского и Асенова не получали никакой официальной информации от правоохранительных органов.