Премьер Венгрии в письме к Шарлю Мишелю призвал возобновить дипотношения с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором выступил за возобновление дипломатических отношений с Россией, а также призвал к переговорам с Китаем по мирной конференции по ситуации вокруг Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

«Ниже вы найдете краткую оценку моих недавних дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и (бывшим – ред.) президентом (США – ред.) Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на ваше рассмотрение», — цитирует газета письмо венгерского премьера.

Объем письма составляет полторы страницы формата А4, там Орбан приводит ряд аргументов за возобновление дипломатических отношений. Он также считает, что в будущем конфликт на Украине будет только усиливаться.

Ранее премьер-министр Венгрии направил лидерам стран Евросоюза письма с идеями урегулирования украинского конфликта. Свои предложения он сформулировал после поездок на Украину, в Россию и США.