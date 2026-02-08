Премьер Венгрии Орбан перед встречей с избирателями тренировался с гирей Политика сегодня в 18:34 Фото - © РИА Новости

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед встречей с избирателями в городе Сомбатхей тренировался с гирей. Он был одет в деловой костюм, сообщает RT.

Орбан поднимал и опускал гирю. «Я готов. Если дойдет до рукопашной, я справлюсь», — пошутил политик. После короткой разминки Орбан пошел на стадион. Там проводилось мероприятие вместе с министром иностранных дел Венгрии Петром Сийярто. Подписывайтесь на РИАМО в MAX.