Премьер Венгрии Орбан перед встречей с избирателями тренировался с гирей

Политика

Фото - © РИА Новости

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед встречей с избирателями в городе Сомбатхей тренировался с гирей. Он был одет в деловой костюм, сообщает RT.

Орбан поднимал и опускал гирю.

«Я готов. Если дойдет до рукопашной, я справлюсь», — пошутил политик.

После короткой разминки Орбан пошел на стадион. Там проводилось мероприятие вместе с министром иностранных дел Венгрии Петром Сийярто.

