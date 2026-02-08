Премьер Венгрии Орбан перед встречей с избирателями тренировался с гирей
Фото - © РИА Новости
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед встречей с избирателями в городе Сомбатхей тренировался с гирей. Он был одет в деловой костюм, сообщает RT.
Орбан поднимал и опускал гирю.
«Я готов. Если дойдет до рукопашной, я справлюсь», — пошутил политик.
После короткой разминки Орбан пошел на стадион. Там проводилось мероприятие вместе с министром иностранных дел Венгрии Петром Сийярто.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.