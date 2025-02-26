Премьер Словакии заявил, что Международный уголовный суд вызывает смех

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Международный уголовный суд (МУС) потерял уважение и вызывает только смех, сообщает RT со ссылкой на агентство TASR.

По его словам, выданные МУС ордера на арест президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху были политически мотивированными.

Он отметил, что на такие решения не следует обращать внимания.

«Если мне кто-либо несколько лет назад напоминал о МУС, то я испытывал уважение. Сегодня (напоминание о МУС) вызывает у меня смех», — подчеркнул Фицо.

Ранее британский подданный Карим Асад Ахмад Хан, занимающий пост прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, оказался в перечне подсанкционных лиц США. Министерство финансов США включило его в список OFAC — управления, контролирующего зарубежные активы.