В перечень подсанкционных лиц США попал прокурор МУС Карим Хан

Британский подданный Карим Асад Ахмад Хан, занимающий пост прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, оказался в перечне подсанкционных лиц США. Министерство финансов США включило его в список OFAC — управления, контролирующего зарубежные активы, пишет РИА Новости .

Это решение продолжает политику администрации президента Дональда Трампа, когда был издан указ о введении ограничительных мер против Международного уголовного суда. Санкции были обоснованы действиями МУС, направленными против интересов Соединенных Штатов и их партнеров, включая Израиль.

Теперь главный прокурор международного трибунала пополнил список лиц, в отношении которых действуют американские ограничения. Об этом свидетельствует официальный документ, опубликованный финансовым ведомством США.

Международный уголовный суд, выписавший в ноябре 2024 года ордера на арест израильского премьера Нетаньяху и бывшего главу Минобороны Галанта за возможные военные преступления в Газе, столкнулся с жестким противодействием США. Вашингтон объявил о серьезных санкциях против представителей МУС, которые, по мнению американской стороны, нарушают установленные нормы.

Ограничительные меры предусматривают не только заморозку активов и имущества сотрудников суда, но и распространяются на их родственников, которым закрыт въезд в Соединенные Штаты. В ответ на действия США представители МУС заявили о своей решимости продолжать работу по обеспечению глобального правосудия, невзирая на давление.

Многие крупнейшие государства мира, включая США, Китай, Россию и Индию, отвергают полномочия МУС. В число стран, не признающих МУС, также входят Турция, Иран, Саудовская Аравия, Индонезия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Египет. Примечательно, что в этих государствах проживает более 50% мирового населения.