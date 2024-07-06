Премьер Словакии впервые после покушения выступил публично

«Мы должны вместе поставить огромный заслон перед абсурдными прогрессивистскими и либеральными идеологиями, которые распространяются как рак», — заявил Фицо на своем первом после покушения публичном выступлении.

Фицо произнес 20-минутную речь на праздновании Дня святых Кирилла и Мефодия.

Он подчеркнул, что страна будет следовать конституции, где указаны традиционные ценности, а при внешней угрозе Словакия будет «искать совпадения на политической сцене, чтобы заслон против либеральных и прогрессивистских идеологий был еще более сильным», указал глава правительства.

Ранее в Словакии разразился скандал из-за передачи Киеву истребителей МиГ-29.