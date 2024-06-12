На экс-министра обороны Словакии подадут иск за передачу Киеву самолетов и ПВО
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что экс-главу оборонного ведомства страны Ярослава Надя будет подано заявление из-за передачи Киеву истребителей МиГ-29, сообщает РИА Новости.
«Конечно, Минобороны подаст заявление (в правоохранительные органы-ред.). <…> Ослабление таким образом Вооруженных сил вразрез с Конституцией иначе как госизменой назвать нельзя», — сказал Калиняк.
Министр добавил, что Братислава не получила денег от Киева за поставку самолетов. При этом Словакия лишилась истребителей и всей системы противовоздушной обороны (ПВО).
В марте прошлого года правительство Словакии под руководством экс-премьера Эдуарда Хегера передало Украине 13 истребителей МиГ-29 стоимостью более 500 млн евро и часть системы ПВО «Куб». При этом партия действующего премьер-министра Роберта Фицо заявляла о незаконности действия кабмина и требовала расследования.