Премьер Словакии не поддержит на саммите ЕС финансирование военных расходов Украины

«Если жизнь россиянина или украинца — это дерьмо для Западной Европы, я не хочу быть частью такой Западной Европы. Я сказал [главе Евросовета] А. Коште, что не буду поддерживать ничего, что приведет к поддержке военных расходов Украины, даже если мы будем сидеть в Брюсселе хоть до Нового года», — написал словацкий лидер.

При этом он подчеркнул готовность поддерживать Украину через двусторонние переговоры о восстановлении.

Саммит ЕС, который состоится 18–19 декабря, должен принять ключевое решение по плану использования замороженных активов России для «репарационного кредита» Украине. По данным Reuters, провал этого плана в Брюсселе рассматривают как «катастрофу».

Ранее свою позицию против использования российских активов для такого кредита высказывала и Бельгия.

