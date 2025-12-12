Премьер Словакии не поддержит на саммите ЕС финансирование военных расходов Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о категорическом отказе поддержать на предстоящем саммите Евросоюза любые решения, связанные с финансированием военных расходов Украины, сообщает ТАСС.
«Если жизнь россиянина или украинца — это дерьмо для Западной Европы, я не хочу быть частью такой Западной Европы. Я сказал [главе Евросовета] А. Коште, что не буду поддерживать ничего, что приведет к поддержке военных расходов Украины, даже если мы будем сидеть в Брюсселе хоть до Нового года», — написал словацкий лидер.
При этом он подчеркнул готовность поддерживать Украину через двусторонние переговоры о восстановлении.
Саммит ЕС, который состоится 18–19 декабря, должен принять ключевое решение по плану использования замороженных активов России для «репарационного кредита» Украине. По данным Reuters, провал этого плана в Брюсселе рассматривают как «катастрофу».
Ранее свою позицию против использования российских активов для такого кредита высказывала и Бельгия.
