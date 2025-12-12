Бельгия требует от ЕС разорвать инвестдоговоры с Россией

Бельгия поставила условие, при котором поддержит изъятие российских активов. Она требует, чтобы Евросоюз аннулировал инвестиционные соглашения с РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euractiv.

Бельгия хочет получить гарантии от стран ЕС в обмен на конфискацию замороженных активов РФ для Украины. Они должны быть «независимыми и автономными», чтобы оставаться в силе, даже если кредит для Украины будет признан недействительным.

Также Брюссель хочет, чтобы страны ЕС покрыли любые возможные юридические расходы, которые Москва может предъявить. Кроме того, ЕС не должен заключать новые инвестиционные соглашения с Россией, а текущие должны быть аннулированы.

ЕК хочет добиться согласия стран Евросоюза на использование российских активов для Украины. Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал это воровством.

