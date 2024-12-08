Премьер Сирии высказался о военном присутствии России в республике

сегодня в 11:20

Сирийский премьер-министр Мухаммад Гази Аль-Джалали подчеркнул, что вопрос военного присутствия России в республике будут решать новые власти, сообщает ТАСС .

Об этом глава сирийского правительства заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Этот вопрос не в моей компетенции. Будет решаться новыми властями на следующем этапе», — сказал Аль-Джалали.

Кроме того, сирийский премьер назвал непонятной ситуацию в министерстве обороны республики.

Ранее министр связи и технологий Сирии Ияд Аль-Хатыб заявил, что правительство страны получило гарантии безопасности от захвативших власть боевиков и вернется на рабочие места в течение 2 ближайших дней.