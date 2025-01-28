Премьер Сербии Вучевич уходит в отставку

Сербский премьер-министр Милош Вучевич во вторник планирует уйти в отставку. Он организует пресс-конференцию по этому поводу, сообщает ТАСС .

По данным газеты «Вечерне новости», Вучевич проведет конференцию в 11:00 по сербскому времени (13:00 по московскому). Во время мероприятия политик объявит о своей отставке.

Утверждается, что сербский премьер-министр уходит с поста из-за длительных протестов студентов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сказал, что Запад дал команду на «цветную революцию» в стране.