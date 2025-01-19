Вучич: Запад дал команду на цветную революцию в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич предупредил о возможной цветной революции в республике с участием западной агентуры, его слова приводит РИА Новости .

«Это попытки цветной революции, нет никаких сомнений. Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить», — сказал Вучич в эфире местного телевидения.

Он предупредил, что оппозиционеры по команде иностранных агентов могут начать блокаду основных магистралей в Белграде.

По словам Вучича, в дела Сербии активно вмешивается Хорватия и бизнесмен Драган Шолак.

Ранее на акции протеста оппозиции в Сербии задержали гражданина Украины. Ряд посольств западных стран потребовали освободить манифестанта.

Поводом для волнений в Сербии стало обрушение конструкции железнодорожного вокзала в городе Новый Сад.