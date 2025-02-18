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Премьер Польши заявил, что мирные переговоры должны вести Россия и Украина

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры о завершении конфликта на Украине должны вести Москва и Киев, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на телеканал TVP Info.

«Переговоры должны вести Россия и Украина <…> Европа готова поддержать мирный процесс», — заявил он.

По его словам, позиция США «будет ведущей» в связи с вовлеченностью в процесс американского президента Дональда Трампа.

По данным СМИ, двусторонние российско-американские переговоры запланированы на 18 февраля.

Российско-американские переговоры, запланированные в столице Саудовской Аравии, находятся под пристальным вниманием главы Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Учитывая статус обеих держав как ключевых участников Совета Безопасности ООН, их взаимодействие признано необходимым элементом международных отношений.