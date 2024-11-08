Премьер Польши Туск отрекся от своих слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США премьер-министр Польши Дональд Туск отрекся от своих прежних слов, что американский политик зависит от российских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на портал WPolityce.pl.

Инцидент произошел на пресс-конференции главы правительства Польши. Туск заявил в разговоре с сотрудницей издания Tygodnik Solidarno Моникой Рютке, что никогда не говорил о зависимости Трампа от российских спецслужб. Тогда Рютке напомнила Туску, что есть видеозапись, где премьер-министр высказывает предположение, что Трамп завербован Россией.

Туск, в свою очередь, отрекся от своих прежних слов. После пресс-конференции Рютке заявила, что с ней связалась канцелярия Туска и оповестила о прекращении любого сотрудничества. Однако и это в канцелярии отрицают.

Победа Трампа на президентских выборах в США позволила оппозиции Польши начать требовать отставки премьер-министра Дональда Туска и главы МИД Радослава Сикорского из-за своей предыдущей критики американского политика.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Америки. Для Трампа это будет второй срок президентства.