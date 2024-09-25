Премьер-министру Словакии Фицо прислали пулю в конверте

сегодня в 14:26

В канцелярию премьер-министра Словакии Роберта Фицо прислали конверт, в котором была пуля, сообщает РБК .

Отмечается, что неизвестные отправили письмо по почте. В канцелярии его проверили с помощью рентгена. После этого выяснилось, что в конверте лежит пуля.

Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

15 мая на Фицо было совершено покушение. В него выпустил несколько пуль 71-летний писатель-оппозиционер.

Премьер Словакии был ранен в живот и руку. Фицо перенес операцию, ему пришлось долго восстанавливаться.