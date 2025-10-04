Премьер-министром Японии впервые в истории станет женщина

Впервые в истории страны данный пост займет женщина.

Как пишет The Japan Times, голосование в партии провели в два тура, так как в первом никто из кандидатов не набрал большинство голосов. За Такаити в первом туре проголосовали 183 человека, за министра сельского хозяйства Японии Синдзиро Коидзуми — 164. Во втором туре Коидзуми набрал 156 голосов, а Такаити — 185.

Такаити считают сторонницей крайне правых взглядов в политике. Она состоит в крупнейшей в стране консервативной и националистической неправительственной организации «Ниппон Кайги». Также политик занимает пост зампредседателя парламентской конференции по восстановлению святынь синтоизма и продвижению нравственного воспитания.

Санаэ Такаити сменит на посту Сигэру Исибу, который в начале осени объявил о своей отставке. Решение он принял из-за провальных для ЛДП парламентских выборах, прошедших летом. Из-за этого правящая коалиция потеряла большинство в обеих палатах парламента.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.